Nu al forse kortingen op Cadillac ELR

De voorraad van de ELR loopt op. Volgens cijfers van Automotive News staan er 1.700 exemplaren op een eigenaar te wachten, terwijl de productie nog altijd op volle toeren draait. Cadillac zal de productie binnen enkele maanden terugschroeven.

Prijzig

De ELR is nu vijf maanden op de Amerikaanse markt leverbaar. Het model wordt niet bij alle Cadillac-vertegenwoordigers in het land aangeboden. Het beperkt aantal verkooppunten vormt zeker niet het probleem voor de tegenvallende belangstelling in het model. De auto is vrij prijzig. Met een prijskaartje van bijna 76.000 dollar vraagt Cadillac twee keer zoveel voor de ELR als Chevrolet voor de technisch identieke Volt. De hybride-auto onderscheidt zich door zijn fraaie afwerking, coupévorm en imago.

Korting

Wie de auto nu koopt krijgt 5.000 dollar korting. De dealer ontvangt een verkoopbonus van 2.000 dollar wanneer hij de auto in juli verkoopt. Mocht in augustus een order volgen, dan krijgt de dealer nog altijd 1.000 dollar bijloop. De fabrikant hoopt dat die acties voor een impuls in de verkoop zullen zorgen.