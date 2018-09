Tientallen bootvluchtelingen dood bij Libië

Een schip met naar schatting 400 bootvluchtelingen is maandag in de Middellandse Zee gekapseisd en gezonken. Het was onderweg van Libië naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het inmiddels zeker dat 40 opvarenden zijn verdronken terwijl er meer dan 200 zijn gered. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist. De Italiaanse marine en enkele koopvaardijschepen schoten de schipbreukelingen te hulp.