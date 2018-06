Booking.com gaat in beroep

Zo suggereert Booking.com steeds dat er nog maar een beperkt aantal kamers voor een scherpe prijs beschikbaar is, terwijl in feite niet de boekingsite, maar het hotel de voorraad heeft en de prijs vaststelt.

Operationeel topvrouw Gillian Tans van Booking.com vindt het oordeel van de RCC onzin. ,,De boeker bevindt zich op onze website, dus lijkt het me duidelijk dat het ook gaat om ons aanbod, als we zeggen ’we hebben nog twee kamers vrij’. De volgende dag kan het hotel weer nieuwe beschikbaarheid afgeven, maar dat weten we op dat moment niet. Er is daarom niks gelogen aan onze informatie."

Volgens Tans zijn marketingtechnieken om de consument over te halen te kopen of reserveren schering en inslag op internet. ,,Daar is niks schimmigs aan. En het is zeker niet verboden. Wij doen niets verkeerd, daarom zullen we deze uitspraak met alle juridische middelen aanvechten."

Marketingdeskundige Max Kohnstamm, die de klacht tegen Booking.com indiende, noemt de reactie van het mondiale hotelportaal ,,ongelooflijk stom. Ze durven ijskoud te beweren dat ze volkomen open zijn naar de klant, maar zetten hem wel bewust op het verkeerde been. De RCC is glashelder: misleiding. Ik vrees dat Booking.com heel hardleers is."

Het is volgens Kohnstamm tijd dat waakhond Autoriteit Consument en Markt gaat ingrijpen. ,,Ook de laagste prijsgarantie die sites als Booking.com hanteren, stinkt. Die beperkt de vrije concurrentie. Daar hebben de Duitse mededingingsautoriteiten zich al tegen uitgesproken."