Bewoners bevingsdorp Garrelsweer tegen minister Blok: ’Het is nu wel klaar!’

Binnenland

Aardbeving met kracht van 3,2 in Groningse Garrelsweer

In het Groningse dorp Garrelsweer in de gemeente Eemsdelta is in de nacht van maandag op dinsdag om 01.46 uur een aardbeving geweest met een kracht van 3.2. Volgens het KNMI lag het epicentrum op 3 kilometer diepte. Er zijn geen berichten over schade.