Van lenteweer met 15℃ naar nachtvorst met -7℃

Vandaag is het in het binnenland nog volop lenteweer en met 15 tot lokaal 18 graden en kunnen zelfs warmterecords worden verbroken. Vanaf morgen draait de wind naar het noorden en stroomt veel koudere lucht ons land binnen. De temperatuur gaat op sommige plekken wel 10 graden naar beneden en in het weekend gaat het in de nachten licht tot matig vriezen met minima tot -7 graden. Het is dan op veel plekken zonnig, meldt Weer.nl.

Vandaag wordt nog eventjes hele zachte lucht aangevoerd, maar we zien al wel grote verschillen tussen de kustregio’s en het binnenland. Na een frisse start met temperaturen rond het vriespunt en enkele mistbanken, breekt in het binnenland snel de zon door. Vanmiddag wordt het 14-16 graden in het midden en oosten van ons land tot 17 graden in Brabant en Limburg. Plaatselijk wordt het daar afgerond 18 graden. De lucht is niet strakblauw door velden sluierbewolking en Saharastof.

In de kustprovincies begint de dag grijs en kil met regionaal dichte mist en het ochtendgrijs lost maar moeizaam op. Wat verder landinwaarts kan de zon even doorbreken, maar op de stranden blijft het de hele dag grijs en kil en deze lage bewolking breidt zich in de loop van de dag steeds verder uit over de kustprovincies. Ook in het Waddengebied en nabij het IJsselmeer is het kil en wordt het niet warmer dan 6 graden.

Warmterecord?

Volgens het weermodel van Weer.nl komt de temperatuur vandaag in De Bilt op dik 14 graden uit. Het officiële datum-warmterecord van 14,7 graden uit 1930 komt daarmee in gevaar. Landelijk werd het deze dag in Maastricht 18,1 graden en ook dit record kan vandaag nipt worden verbroken. Mocht het vandaag 15,0 graden worden in De Bilt dan mogen we tevens weer spreken van een officiële lentedag.

Donderdag

Morgen volgt een weersomslag. Met een noordenwind wordt veel koudere lucht ons land in geblazen. De temperatuur komt dan niet hoger uit dan 5 tot 7 graden. Verder is er ook veel bewolking en in het midden en zuiden valt af en toe regen. Komende nacht maakt het uiterste zuiden ook kans op een klap onweer. Met de regen komt het Saharastof naar beneden, dus er moet even worden gewacht met het wassen van auto’s en ramen. In de middag wordt het vanuit het noorden droger en in de noordelijke helft zou de zon even kunnen doorbreken.

Vrijdag

Vanaf vrijdag hebben we te maken met een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden en in het weekend komt het hogedrukgebied boven ons land te liggen. De koude noordenwind valt weg en de zon breekt flink door. In de koude lucht kan het ’s nachts licht tot matig vriezen met op grote schaal 5 graden vorst. In het oosten kan de temperatuur zelfs dalen tot -7 graden. Aan de grond wordt het nog wat kouder. Mensen die nu al vorstgevoelige voorjaarsplantjes in de tuin hebben staan, moeten hier rekening mee houden.

Overdag is het bij flink wat zon en weinig wind 7 of 8 graden en daarmee is het goed toeven. Opnieuw kunnen de, vooral noordelijke, kustregio’s te maken krijgen met hardnekkige mist en lage bewolking. Daar kan het weerbeeld dit weekend flink tegenvallen en in de mist en bewolking wordt het maar een graad of 3.