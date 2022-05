’Elke week vier branden door batterij of accu in afvalbak’

Dat zegt voorzitter Steven van Eijck van Stichting Open, die de verantwoordelijkheid draagt voor het recyclen van alle apparaten met een stekker, accu of batterij in ons land. „Dan heb je het niet alleen over oude elektrische tandenborstels, maar ook over de op het oog onschuldige ’happy birthday-wenskaart’ die een vrolijk liedje speelt als je hem opent. Daar zit namelijk een minuscuul batterijtje in, dat kan kortsluiten en brand veroorzaken als de kaart daarna in de papierbak belandt.”

Bij de organisatie zijn 3400 producenten en importeurs aangesloten. „Of je het nu hebt over je mobieltje, beeldscherm, ijskast, wasmachine of tandenborstel. Al deze spullen moeten op basis van Europese regelgeving gerecycled worden als ze weggedaan worden. Dat wordt over het algemeen goed gedaan als het gaat om inleveren van grote spullen in de zogenaamde milieustraten of bouwmarkten, waar voor bijna alle elektrische apparaten een aparte afvalbak klaar staat.”

Maar tegelijkertijd constateert Van Eijck dat er steeds vaker fouten gemaakt worden en mensen laconieker worden, waardoor materialen toch op een verkeerde plek terechtkomen. „Denk aan kleine elektrische apparaten of lege batterijen die in de kliko gaan. Dan raken ze per ongeluk beschadigd, gaan gloeien en vliegen in de fik.”

„De ernst van de situatie is niet echt bekend, omdat in ons land niet specifiek geregistreerd wordt als een brand ontstaat door kortsluiting van een accu of batterij”, aldus Van Eijck. „Maar wij hebben alle branden van het afgelopen jaar eens onder het vergrootglas gelegd en kwamen tot de conclusie dat wekelijks gemiddeld vier branden daarmee te maken hebben. Gemeenten moeten scherp zijn op het goed scheiden van elektronisch afval en daarop ook handhaven.”

„Ik deel de zorgen van Open en verwacht ook dat het probleem verder groeit”, zegt Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. „Ik maak me vooral zorgen over de lichte accu’s in elektrische fietsen, smartphones, tablets en laptops, die zijn namelijk veelal li-ion oplaadbaar. Dergelijke kleine energieopslagen kunnen door bijvoorbeeld een klap beschadigd raken, waardoor kortsluiting kan ontstaan met kans op brand.”

Dat het gevaar op de loer ligt probeert Van Eijck te duiden door aantallen ongebruikte apparaten te benoemen. „Uit onderzoek blijkt dat er zo’n 8,8 miljoen elektrische attributen liggen te verstoffen in lades, op zolders en in schuren, waaronder 4,5 miljoen telefoons, 1 miljoen laptops en een half miljoen televisies. Dus werk aan de winkel.”