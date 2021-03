Eerdmans zet met JA21 ’voet tussen de deur’

Drie maanden terug bestond de partij nog niet. Juiste Antwoord (JA21) werd pas gevormd na de vechtscheiding met FvD, toen toenmalige FvD’ers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga partijleider Thierry Baudet hadden verweten uitingen van racisme en antisemitisme in de jongerentak op z’n beloop te laten. In alle haast werd een campagne opgetuigd, met als speerpunten kritiek op de EU, een hard beleid op migratie, maar zeker geen racisme of ontkenning van de ernst van de coronapandemie.

Ook op economisch vlak lijkt de partij op FVD. De overheid moet inkrimpen, zodat belastingen omlaag kunnen. Ook moet het makkelijker worden voor mkb’ers om mensen te ontslaan en zieke werknemers korter door te betalen. Een belangrijk verschil tussen de voormalige collega’s: Baudet wil weg uit de EU, Eerdmans en Nanninga niet.

Dat alternatief voor een al te populistisch rechts geluid lijkt mensen aan te hebben gesproken. „Mensen hebben ons het vertrouwen gegeven. Dit is fantastisch, in de beste peilingen kwamen we uit op drie zetels”, jubelde Eerdmans kort na de eerste exitpolls. Nanninga vulde direct grappend aan dat als deze trend zich zo doorzet, ze binnen een jaar tijd richting grootste partij zouden gaan.

Meedoen

Dat JA21 ambitieus is, steekt de partij niet onder stoelen of banken. Dat heeft te maken met de implosie van FvD. Een flink deel van de FvD-volksvertegenwoordigers sloot zich immers bij de nieuwe partij aan, onder wie drie Europarlementariërs, 32 Statenleden, twee gemeenteraadsleden en acht Eerste Kamerleden. Dat biedt perspectief bij de komende verkenningen, vermoedt hij.

Onder de senatoren zal Nanninga de vooruitgeschoven pion blijven. Zij heeft al aangegeven in de Eerste Kamer te blijven – een volksvertegenwoordiger mag niet in beide Kamers vertegenwoordigd zijn. Senator Nicki Pouw, nummer twee voor de Tweede Kamer, wil de oversteek wel maken.