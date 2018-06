Meer crematies door dure begrafenis

In 2013 overleden er 141.000 mensen. Hiervan koos 60 procent voor een crematie. Volgens uitvaartorganisaties verliest begraven duidelijk aan populariteit, mede door de hoge kosten zoals grafrechten.

Waren crematoria vroeger geconcentreerd, nu schieten ze overal als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er 77, maar daar komen er de komende jaren al tien bij. Crematoria Twente uit Enschede is een van de organisaties die er druk mee is. Ze ontwikkelt een nieuw, kleiner crematorium in de gemeente Borne.

Kleinschaligheid

De organisatie is ook in gesprek met Dela, over een project met cremeren en begraven in Oldenzaal. ,,We werken volop aan haalbaarheidsonderzoeken’’, zegt directeur Peter Molema. Zijn onderneming is actief voor dertien gemeenten. ,,Ons doel is meer tegemoet te komen aan hedendaagse wensen. Dat betekent onder handbereik, in de eigen omgeving.’’ Kleinschaligheid wordt gewaardeerd, weet Crematoria Twente.

Voorzitter Jaap Blaak van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) ziet drukte. ,,Er komen er dit jaar al drie bij. En er loopt inderdaad veel onderzoek, goede plannen worden gehonoreerd. Mensen willen het dichter bij huis. Het feitelijke cremeren in grote centra zoals in Duitsland, ver van de uitvaartbijeenkomst, slaat hier niet aan.’’ Blaak gelooft niet dat er teveel bijkomen. ,,Er moet telkens goed gekeken worden of het, in dit geval een vreemd woord, levensvatbaar is.’’

Directeur Peter van Schaik van Uitvaart.nl signaleert overal groei. ,,Ovens worden bijvoorbeeld steeds goedkoper. Dat maakt het mogelijk ook met minder crematies rendabel te draaien’’, legt Van Schaik uit. ,,Naast bekende uitvaartnamen gaan ondernemers, zoals makelaar Harry Mens in Lisse, deze markt op.’’

Fakkels

,,Het is honderd jaar geleden dat de eerste crematie in Nederland was, we zien nu dat meer dan zestig procent gecremeerd wordt. Er is daarbij meer keuze, waaronder de wens van nabijheid’’, aldus Van Schaik. ,,Ook bij begraafplaatsen worden crematoria ontwikkeld. Die kunnen bijna niet meer zonder.’’ Er wordt meer dienstverlening verwacht: ,,Zoals avondcremeren, met fakkels, dat geaccepteerd raakt.’’

Van Schaik: ,,Er kan door de groeiontwikkelingen wel enorme overcapaciteit ontstaan. Bovendien zien we zoals in Denemarken dat daar juist minder crematoria overblijven, door de grotere regiocentra.’’

Uitvaartbedrijf Monuta heeft plannen om zes crematoria uit de grond te stampen. „Plannen verkeren in verschillende ontwikkelingsfasen, maar er gebeurt veel”, zegt Monuta-woordvoerster Nora Nowee. „Zoals in Alkmaar, waar een crematorium op stapel staat. In Maastricht, waar nog geen crematorium is, zijn nu ook plannen voor de bouw.”

Niet overal staat men te springen. Zo werd in Den Helder gesteggeld over de volksgezondheid. Uiteindelijk werd een bouwplan afgeblazen wegens angst voor fijnstof. De LVC benadrukt dat moderne crematoria groen zijn en uitstoot door verplichte filters nihil is.