In totaal 262.000 euro in plafond en machines Beverwijk

BEVERWIJK - Bij de grote antiwitwasactie in Beverwijk, die donderdagmiddag begon en tot in de late avond doorliep, is in totaal 262.000 euro in beslag genomen. Ook zijn administraties, onder meer van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste smartphones van bekende merken en een lading gestolen lampen meegenomen, meldt het Openbaar Ministerie. Het geld zat verstopt in de telmachines en in een systeemplafond.