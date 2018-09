Schotenwisseling bij woningoverval Utrecht

Agenten kwamen rond 00.45 uur in de nacht van zondag op maandag na een melding bij de woning aan de Vaalserberg en troffen de verdachten buiten aan. Daarbij werd over en weer geschoten. De overvallers gingen er vandoor in een auto. In de stad en op de snelwegen rond Utrecht is door meerdere politiewagens tevergeefs naar de overvallers gezocht. Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt.

