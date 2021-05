LIVE | Efteling woensdag weer open, opbrengst Giro555 voor coronahulp ’nog nooit zo laag’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van zondag 16 mei.

De Efteling verwelkomt vanaf woensdag weer bezoekers, na 22 weken sluiting. Het attractiepark maakte dat bekend na het kabinetsbesluit om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan.

De coronacijfers zijn volgens het kabinet voldoende verbeterd om vooral buiten meer mogelijk te maken. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. De versoepelingen werden vorige week nog onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een „noodrem” worden getrokken. Dat is niet nodig gebleken.

Volgens de Efteling komen de versoepelingen precies op tijd. Speciaal op de 69e verjaardag van de Efteling, maandag 31 mei, opent het attractiepark het nieuwe Speelbos Nest! „Afgelopen week werden de laatste speeltoestellen geplaatst in Nest! In het speelbos kunnen jonge durfals straks naar hartenlust spelen met verschillende speeltoestellen en objecten.”

11.00 - Giro555: opbrengst nog nooit zo laag

De opbrengst van de actie van Giro555 om armere landen te helpen in hun strijd tegen corona, levert nog weinig geld op. Tot zondagavond is er 1 miljoen euro ingezameld. „In de afgelopen vijf jaar is dat op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit eerder zo laag geweest”, zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo.

Afgelopen woensdag begon de actie. „We zijn blij en dankbaar voor alle bijdragen die we tot nu toe hebben gekregen”, zegt Laszlo. Naast donaties komen er ook negatieve reacties binnen. „Mensen zeggen dat we het geld maar moeten halen bij Pfizer, want de verkoop van de vaccinaties levert hen heel veel winst op. Ook vinden mensen dat het geld naar Nederland moet gaan: eigen volk eerst. Dit soort negatieve reacties hebben we nog nooit gehad bij een inzamelingsactie”, aldus een woordvoerder van Giro555.

„Wij realiseren ons dat deze actie anders is”, zegt Laszlo. „Veel mensen in Nederland zitten zelf nog met een hoofd vol zorgen door de pandemie. Het kan daarom voelen als ’te veel’ om ook te denken aan de situatie van mensen ver weg.”

De samenwerkende hulporganisaties, die via Giro 555 geld inzamelen, benadrukken echter dat het belangrijk is om de armere landen te helpen. „Wij kunnen straks allemaal ingeënt zijn. Maar als de rest van de wereld niet gevaccineerd kan worden, krijgen we corona nooit onder de knie.” Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting gegeven over het belang van vaccineren en om misinformatie te bestrijden.

Tijdens de actie rijdt de Giro555 collectebus langs verschillende delen van het land. Bij de bus komen bijvoorbeeld artsen en BN’ers langs die de actie een warm hart toe dragen. De bus doet maandag Rotterdam aan, waar burgemeester Aboutaleb langsgaat, samen met schrijver Ernest van der Kwast, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers en internist Robin Peeters. Op dinsdag komen er onder andere fractevoorzitters naar de bus, die dan in Den Haag staat.

9.00 - Britten mogen weer sporten, op vakantie

Het Verenigd Koninkrijk zet maandag weer een grote stap in het versoepelen van de lockdown. Horecazaken in Engeland, Schotland en Wales mogen ook binnen weer klanten ontvangen en inwoners van die regio’s kunnen weer op vakantie in het buitenland.

De Britse regering stelde in januari een lockdown in en is die nu stapsgewijs aan het afbouwen. Premier Boris Johnson waarschuwde vorige week dat de nieuwe Indiase coronavariant de plannen kan compliceren om volgende maand de laatste beperkingen in Engeland op te heffen.

De overheid durfde het nog wel aan om de plannen voor deze maandag te laten doorgaan. Niet alle Britse regio’s hanteren dezelfde regels, maar op de meeste plaatsen mogen onder meer bioscopen, theaters, sportcentra en musea weer open. Noord-Ierland kijkt pas later deze maand of beperkingen kunnen worden opgeheven.

Miljoenen Britten kunnen ook weer op vakantie in twaalf bestemmingen die op een ’groene lijst’ van de regering staan. Het gaat onder meer om Portugal en Israël. Vakantiegangers hoeven dan na terugkomst niet in quarantaine.

6.35 - Kabinet besluit zo goed als zeker over doorgaan versoepelingen

Het ziet er naar uit dat woensdag opnieuw een aantal coronamaatregelen wordt afgeschaald. Het demissionaire kabinet had dat vorige week al besloten, maar het hield nog een pauzeknop achter de hand om de versoepelingen uit te stellen. Dat zou gebeuren als er nog te veel coronapatiënten in ziekenhuizen zouden worden opgenomen. Maar het ziet er positief uit, meldden ingewijden zondag, omdat de ingezette daling verder doorzet. Maandag rond het middaguur zal het kabinet formeel een klap geven op de verruiming.

Vanaf 19 mei mogen terrassen langer open zijn, zodat mensen er kunnen ontbijten of dineren. Ook is er meer recreatie buiten mogelijk, zoals attractieparken en dierentuinen, maar ook buitenlocaties voor kunst en cultuur. Teams mogen ook weer buiten sporten en de sportscholen en zwembaden gaan weer open. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. De bibliotheken kunnen op 20 mei hun deuren weer openen.

De tweede fase van het openingsplan zou doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april, zegde premier Mark Rutte toe. Wel blijven de basiscoronamaatregelen overeind, zoals mondkapjes binnen, 1,5 meter afstand en een beperkt aantal mensen bij elkaar.

Over de volgende fase in de versoepelingen zal het kabinet begin juni besluiten.

6.30 - Opnieuw meer dan 4000 coronadoden in India

In India zijn het afgelopen etmaal nog eens 4106 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid maandag. Een dag eerder werden in 24 uur tijd 4077 overlijdens gemeld.

Het aantal besmettingen ligt iets lager dan op zondag. Het afgelopen etmaal werden 281.386 inwoners van India positief getest op Covid-19, tegenover 311.170 op zondag.

In totaal zijn in India bijna 25 miljoen mensen positief getest op het virus. 274.390 coronapatiënten kwamen te overlijden. Experts vermoeden echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.

Ziekenhuizen in het land staan zwaar onder druk sinds de uitbraak van de tweede coronagolf. Ook crematoria en begraafplaatsen zijn overbelast.