LIVE | Geen daling van coronagevallen in Suriname, code zwart dreigt

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van zondag 16 mei.

18.41 - Meer vrijheid voor horeca die gasten vraagt om negatieve test

Horecabedrijven die een recente negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs voor gasten verplicht stellen, kunnen in juni mogelijk rekenen op meer versoepelingen dan bedrijven die dit niet doen. Op dit beleid lijkt het kabinet aan te sturen, maakt de Horeca Alliantie op uit een gesprek dat het samenwerkingsverband maandag voerde met demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

„Restaurants en cafés die hun gasten vragen om een recente sneltest, zouden dan mogelijk meer mensen en gezelschappen mogen toelaten”, legt Frans van Rooij van de Horeca Alliantie uit. Hij voert het woord namens de samenwerking van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), de Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG).

Hoewel brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het voorstel in kwestie eerder „onbespreekbaar” noemde, neemt de Horeca Alliantie het idee naar eigen zeggen wel serieus. Van Rooij benadrukt dat ondernemers niet verplicht zijn om gasten naar zo’n test te vragen. „Bedrijven die het wel willen, geef je in elk geval meer mogelijkheden.” Ook voor medewerkers kan het een groter gevoel van veiligheid geven als alle gasten in een café of restaurant negatief getest zijn, meent Van Rooij.

De Horeca Alliantie keert zich wel tegen een maximum aantal gasten per ruimte. „Wij hebben altijd gepleit voor een maximum aantal personen per vierkante meter in de horeca. Zeker voor grotere restaurants is dat van belang.”

18.38 - Verenigde Staten gaan nog eens 20 miljoen coronavaccins delen

De Verenigde Staten gaan nog eens 20 miljoen doses van coronavaccins delen met andere landen. Dat aantal komt bovenop de 60 miljoen AstraZeneca-vaccins die zoals eerder aangekondigd, worden geëxporteerd.

Het Witte Huis meldt dat 20 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen eind juni worden verzonden. Het is nog niet duidelijk waar deze allemaal naartoe gaan. De details worden in de komende dagen bekendgemaakt, aldus het Witte Huis.

18.36 - Curaçao versoepelt coronamaatregelen

Curaçao heeft maandag nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf woensdag wordt de ingangstijd van de avondklok verschoven van 21.00 uur naar 23.00 uur. De avondklok geldt tot 04.30 uur.

Ook wordt het weer mogelijk om de stranden overdag te bezoeken. Sinds 24 maart was dat niet mogelijk, hoewel sinds enkele weken mensen onder voorwaarden wel ’s ochtends en eind van de middag mochten zwemmen. Voor de stranden gelden nog wel restricties, zoals een verbod op groepsvorming.

Door versoepeling van de avondklok mogen restaurants tot 22.00 uur openblijven. Wel gelden nog restricties. Niet meer dan vier personen mogen aan een tafel plaatsnemen, een bezoek mag niet langer dan twee uur duren. Bioscopen en casino’s mogen weer open tot 20.00 uur.

Het vaccinatieprogramma verloopt voorspoedig op Curaçao, meldt de overheid. Twee derde van de volwassen bevolking (meer dan 80.000 personen) heeft één of twee vaccinaties ontvangen. Daarnaast mogen zwangere vrouwen gevaccineerd worden, evenals jongeren van 16 of 17 jaar die bepaalde medische aandoeningen hebben.

18.33 - Geen daling van coronagevallen in Suriname, code zwart dreigt

Het aantal coronapatiënten in de Surinaamse ziekenhuizen blijft toenemen met een dreiging van code zwart tot gevolg. Dat is het beeld dat de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, en andere gezondheidsautoriteiten op dit moment schetsen van de situatie in het land.

De minister zei maandag op de Surinaamse radio dat er formeel nog geen sprake is van code zwart, waarbij de ziekenhuizen keuzes moeten maken welke patiënten voorrang krijgen. In de dagelijkse praktijk van de Surinaamse ziekenhuizen gebeurt dit in individuele gevallen nu echter al wel. „Met improvisatie en aanpassingen zijn de laatste dagen overbrugd, maar er zijn grote uitdagingen. We zitten tegen de maximale capaciteit aan. Covid neemt de overhand. Daarom staan we voor het punt om naar verdere afschaling van de reguliere zorg te gaan.”

Ramadhin verwacht dat de definitieve besluiten over afschaling en code zwart dinsdag in de loop van de dag bekend zullen worden. De minister blijft ook hameren op het belang van vaccinatie en dan vooral voor de risicogroepen, zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. Het blijkt dat de laatste weken juist mensen uit deze groep moeten worden opgenomen vanwege ernstige klachten.

„Vaccinatie heeft als doel om ziekte en sterfte te voorkomen”, aldus de minister. „Het is jammer om te zien dat veel mensen die nu ziek zijn de ruimte hadden om zich te laten vaccineren.”

De bewindsman sluit niet uit dat de coronamaatregelen nog deze week aangescherpt zullen worden. „Ik roep de samenleving op om niet door te gaan met het onverantwoorde gedrag waardoor de pandemie in stand blijft. Niemand wil toch dat zijn familie niet kan worden opgenomen vanwege capaciteitstekort?”

Suriname zit midden in de derde besmettingsgolf waarbij de zogenoemde Braziliaanse of Manaus-variant de grootste boosdoener is. Deze vorm van het coronavirus is een stuk besmettelijker dan de varianten uit de beginperiode van de pandemie. In de afgelopen weken kreeg 25 tot 40 procent van de geteste personen een positieve uitslag, met alle dagen meer dan honderd bevestigde besmettingen per dag. Ook het aantal overlijdensgevallen is relatief hoog, in deze maand zijn tot nu 24 mensen overleden aan Covid-19.

18.26 - Janssen levert deze week stuk minder coronavaccins

De Europese Unie krijgt deze week maar de helft van de coronavaccins van Janssen waarop zij rekende. Het bedrijf hoopt de vertraging wel nog deze maand in te lopen, zeggen EU-bronnen.

De fabrikant van het vaccin van Nederlandse makelij was al achteropgeraakt met de levering van de 55 miljoen doses die voor 1 juli geleverd zouden worden. De teller stokt vooralsnog op minder dan 5 miljoen vaccins. Zowel moederbedrijf Johnson & Johnson als de Europese Commissie blijven erop rekenen dat de beloofde leveringen voor het tweede kwartaal worden waargemaakt.

Het bedrijf heeft de levering van deze week gehalveerd, zegt een ingewijde volgens persbureau Reuters. Dat wil de commissie, die namens de EU-landen het contract heeft gesloten, niet bevestigen. Een woordvoerder beaamt wel dat er „een tijdelijke vermindering” is. Die wordt „vrij spoedig opgevangen”, heeft de commissie van Johnson & Johnson begrepen.

De farmareus produceert het middel, waarvan één prik al voldoende beschermt tegen het coronavirus, in de Verenigde Staten en in Leiden. In de VS kampt Johnson & Johnson met aanhoudende productieproblemen en die zijn ook nu weer de bron van de vertraging, zegt een Brusselse bron.

Wat de verminderde aanvoer betekent voor Nederland is nog onduidelijk.

18.10 - Ook mensen uit 1965 kunnen nu prikafspraak maken

Ruim een kwart miljoen mensen die in 1965 zijn geboren, kunnen vanaf maandagavond op www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij de prik krijgen zij het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna. Daarvoor kunnen ze terecht bij meer dan honderd vaccinatielocaties van de GGD’en.

Mensen die liever telefonisch een prikafspraak maken, moeten nog even wachten op de uitnodigingsbrief die woensdag of donderdag door de brievenbus komt.

Steeds meer mensen kunnen worden ingeënt. Op zondag kregen mensen uit 1963 en 1964 de mogelijkheid een afspraak te maken. Die groep bestaat uit ongeveer 450.000 personen. Eind april gingen de uitnodigingen naar zo’n 250.000 mensen uit geboortejaar 1962.

Volgens het RIVM kunnen mensen een dubbele uitnodiging ontvangen. Zij worden nu op basis van hun geboortejaar uitgenodigd, maar zijn soms al eerder via een andere route uitgenodigd. Bijvoorbeeld omdat ze werken in de zorg. Wie al gevaccineerd is, kan de tweede uitnodiging als niet verzonden beschouwen, stelt het RIVM.

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn tot nu toe ruim 7,4 miljoen prikken gezet, waarvan bijna 5 miljoen door de GGD’en. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken. Naar schatting hebben ongeveer 5 miljoen mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech gekregen. Ruim 1,5 miljoen mensen zouden het vaccin van AstraZeneca toegediend hebben gekregen.

17.44 - Sneltestcapaciteit Ridderkerk verdubbeld voor Feyenoord-wedstrijd

Het bedrijf dat voor Stichting Open Nederland (SON) in Rotterdam en omstreken gratis sneltests afneemt, verdubbelt de komende dagen zijn testcapaciteit voor het play-offduel tussen Feyenoord en Sparta woensdagavond. Dat zegt Spoedtestcorona tegen het ANP. Bij die wedstrijd zijn maximaal 6500 fans welkom.

In de testlocatie van Spoedtestcorona in Ridderkerk kunnen normaal 2000 sneltests per dag worden afgenomen. De komende dagen wordt die capaciteit verdubbeld om in en nabij Rotterdam wonende Feyenoordsupporters van een sneltest dicht bij huis te voorzien. Anders moesten zij uitwijken naar sneltestlocaties in bijvoorbeeld Gouda of Den Haag. SON heeft als doel om de reistijd van postcodegebied naar testlocatie voor 90 procent van de Nederlanders onder de twintig minuten te houden.

Vanaf nu kunnen mensen sneltestafspraken maken bij de zeven nieuwe testaanbieders die SON na een openbare aanbesteding contracteerde. Daar is Spoedtestcorona er een van. De zeven partijen moeten samen een extra testcapaciteit van 120.000 testen per dag verzorgen. Op een tweede openbare aanbesteding voor nog eens 105.000 sneltests per dag reageerden 22 partijen. Deze week maakt SON bekend welke testaanbieders zijn geselecteerd.

Ook in Utrecht wordt woensdag play-offvoetbal gespeeld, tussen FC Utrecht en FC Groningen. Daar zijn maximaal 3000 fans welkom. Of daarvoor de sneltestcapaciteit in Utrecht en omstreken wordt opgeschaald, is niet bekend.

16.12 - ’Snelle afname coronapatiënten goed nieuws voor reguliere zorg’

Het aantal opnames van coronapatiënten gaat „heel rap naar beneden” en dat is „fantastisch”, zegt ziekenhuisbaas Ernst Kuipers. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de snelle afname goed nieuws voor de reguliere zorg. „Dit betekent dat je versneld allerlei programma’s kunt hervatten”, zegt hij, doelend op de zorg voor mensen met andere aandoeningen dan Covid-19. Hij is „opgetogen over deze ontwikkeling.”

De inhaalslag kan snel worden uitgebreid. Een bed dat vrijkomt, kan een dag later worden gebruikt voor een andere patiënt, schetst Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam. Het zal wel een tijd gaan duren voordat de wachtlijsten zijn weggewerkt, want „de achterstanden zijn aanzienlijk.”

Ook liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis, maar het is een kwestie van tijd voordat dat verder gaat dalen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt namelijk nog iets sneller dan was voorspeld, aldus Kuipers. Hij laat zien dat de afname het sterkst is onder zestigers en zeventigers. „Een duidelijk effect van het vaccineren”, concludeert de zorgbestuurder.

Het driedaagse gemiddelde in het aantal opnames is gedaald van 312 eind april naar minder dan 200 nu. Het laatste etmaal werden slechts 138 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen, het laagste aantal sinds eind november vorig jaar.

Vergeleken met de piek van eind april is het aantal nieuwe opnames op weekbasis met 26 procent afgenomen. De laatste drie dagen lag het zelfs 47 procent lager dan op het hevigste punt van de derde golf in de pandemie, dat op 22 april werd bereikt.

De totale ziekenhuisbezetting loopt minder snel terug. Dat komt doordat mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis terechtkomen daar over het algemeen vrij lang moeten blijven. Toch is ook dit cijfer inmiddels 19 procent gedaald sinds de piek. Het totale aantal Covid-patiënten nam de afgelopen 24 uur wel licht toe, tot 2183 mensen. Dat zijn er 31 meer dan zondag, maar dit is slechts „een dagkoers” die niks zegt over de gunstige trend, aldus Kuipers.

16.07 - EMA akkoord met langer bewaren Pfizer-vaccin in koelkast

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech mag langer in een koelkast worden bewaard. Tot nu toe was de richtlijn dat een ontdooid flesje hooguit vijf dagen in de koeling kon blijven, bij temperaturen van 2 tot 8 graden boven nul. Na die vijf dagen zou het flesje moeten worden weggegooid. De termijn wordt nu verruimd naar 31 dagen.

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), is maandag akkoord gegaan met een aanpassing van de regels. De verlenging geeft vaccineerders meer flexibiliteit, verwacht het EMA.

Tekst gaat verder na de foto.

Ⓒ ANP/HH

In Nederland wordt het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend door de GGD’en op centrale locaties verspreid over het land.

13.03 - Disneyland Parijs heropent deuren op 17 juni

Europa’s grootste toeristenattractie Disneyland Parijs heeft aangekondigd op 17 juni weer open te gaan. Dat is een gevolg van de versoepelingen van de coronamaatregelen die in Frankrijk gaan gelden. Het pretpark was sinds eind oktober gesloten.

Bezoekers zijn over een maand weer welkom in Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel en Disney Village. Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel opent enkele dagen later, op 21 juni. Alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zullen van kracht zijn.

Het pretpark was vorig jaar gesloten van 13 maart tot 15 juli. Afgelopen winter was het park weer vanaf 30 oktober gesloten. De heropening is al twee keer uitgesteld, de eerste keer in februari, de tweede keer in april. Disneyland Parijs is het laatste pretpark van Disney dat nog gesloten was.

12.25 - Nederlandse attractieparken mogen vanaf woensdag weer open zijn

De Efteling verwelkomt vanaf woensdag weer bezoekers, na 22 weken sluiting. Pretpark Walibi ontvangt vanaf vrijdag weer de eerste gasten. De attractieparken maakten dat bekend na het kabinetsbesluit om de tweede ronde versoepelingen woensdag door te laten gaan.

De coronacijfers zijn volgens het kabinet voldoende verbeterd om vooral buiten meer mogelijk te maken. Zo kan er in grotere groepen worden gesport en mogen zogenoemde doorstroomlocaties zoals de dierentuin of het pretpark weer open. Ook binnen kan meer: sportscholen mogen heropenen, evenals dans- en muziekscholen. De versoepelingen werden vorige week nog onder voorbehoud aangekondigd, maar als de druk op de ziekenhuizen niet snel genoeg zou afnemen, kon aan een „noodrem” worden getrokken. Dat is niet nodig gebleken.

Tekst gaat verder na de foto.

Ⓒ ANP/HH

In de parken zijn alleen de buitenattracties geopend. Zo moeten de attracties als Symbolica en Droomvlucht in de Efteling nog even gesloten blijven. Verder hebben de parken voorzorgsmaatregelen getroffen. Er zijn looproutes en centrale desinfectiepunten aanwezig.

Volgens de Efteling komen de versoepelingen precies op tijd. Speciaal op de 69e verjaardag van de Efteling, maandag 31 mei, opent het attractiepark het nieuwe Speelbos Nest! „Afgelopen week werden de laatste speeltoestellen geplaatst in Nest! In het speelbos kunnen jonge durfals straks naar hartenlust spelen met verschillende speeltoestellen en objecten.”

Ook Walibi heeft een deel van het park vernieuwd, de zone Exotic. De attracties in het gebied hebben een nieuwe uitstraling en de achtbaan Condor heeft nieuwe treinen gekregen.

11.00 - Giro555: opbrengst nog nooit zo laag

De opbrengst van de actie van Giro555 om armere landen te helpen in hun strijd tegen corona, levert nog weinig geld op. Tot zondagavond is er 1 miljoen euro ingezameld. „In de afgelopen vijf jaar is dat op de vijfde dag van een landelijke Giro555-actie nooit eerder zo laag geweest”, zegt actievoorzitter Suzanne Laszlo.

Afgelopen woensdag begon de actie. „We zijn blij en dankbaar voor alle bijdragen die we tot nu toe hebben gekregen”, zegt Laszlo. Naast donaties komen er ook negatieve reacties binnen. „Mensen zeggen dat we het geld maar moeten halen bij Pfizer, want de verkoop van de vaccinaties levert hen heel veel winst op. Ook vinden mensen dat het geld naar Nederland moet gaan: eigen volk eerst. Dit soort negatieve reacties hebben we nog nooit gehad bij een inzamelingsactie”, aldus een woordvoerder van Giro555.

„Wij realiseren ons dat deze actie anders is”, zegt Laszlo. „Veel mensen in Nederland zitten zelf nog met een hoofd vol zorgen door de pandemie. Het kan daarom voelen als ’te veel’ om ook te denken aan de situatie van mensen ver weg.”

Tekst gaat verder na de foto.

Viroloog Marion Koopmans, voorzitter GGD GHOR Andre Rouvoet en actievoorzitter Suzanne Laszlo (v.l.n.r.) tijdens de kick-off van Giro555. Ⓒ ANP

De samenwerkende hulporganisaties, die via Giro 555 geld inzamelen, benadrukken echter dat het belangrijk is om de armere landen te helpen. „Wij kunnen straks allemaal ingeënt zijn. Maar als de rest van de wereld niet gevaccineerd kan worden, krijgen we corona nooit onder de knie.” Het ingezamelde geld van de landelijke actie is bedoeld voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Daarnaast wordt met het ingezamelde geld voorlichting gegeven over het belang van vaccineren en om misinformatie te bestrijden.

Tijdens de actie rijdt de Giro555 collectebus langs verschillende delen van het land. Bij de bus komen bijvoorbeeld artsen en BN’ers langs die de actie een warm hart toe dragen. De bus doet maandag Rotterdam aan, waar burgemeester Aboutaleb langsgaat, samen met schrijver Ernest van der Kwast, ic-arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers en internist Robin Peeters. Op dinsdag komen er onder andere fractevoorzitters naar de bus, die dan in Den Haag staat.

9.00 - Britten mogen weer sporten, op vakantie

Het Verenigd Koninkrijk zet maandag weer een grote stap in het versoepelen van de lockdown. Horecazaken in Engeland, Schotland en Wales mogen ook binnen weer klanten ontvangen en inwoners van die regio’s kunnen weer op vakantie in het buitenland.

De Britse regering stelde in januari een lockdown in en is die nu stapsgewijs aan het afbouwen. Premier Boris Johnson waarschuwde vorige week dat de nieuwe Indiase coronavariant de plannen kan compliceren om volgende maand de laatste beperkingen in Engeland op te heffen.

De overheid durfde het nog wel aan om de plannen voor deze maandag te laten doorgaan. Niet alle Britse regio’s hanteren dezelfde regels, maar op de meeste plaatsen mogen onder meer bioscopen, theaters, sportcentra en musea weer open. Noord-Ierland kijkt pas later deze maand of beperkingen kunnen worden opgeheven.

Miljoenen Britten kunnen ook weer op vakantie in twaalf bestemmingen die op een ’groene lijst’ van de regering staan. Het gaat onder meer om Portugal en Israël. Vakantiegangers hoeven dan na terugkomst niet in quarantaine.

6.35 - Kabinet besluit zo goed als zeker over doorgaan versoepelingen

Het ziet er naar uit dat woensdag opnieuw een aantal coronamaatregelen wordt afgeschaald. Het demissionaire kabinet had dat vorige week al besloten, maar het hield nog een pauzeknop achter de hand om de versoepelingen uit te stellen. Dat zou gebeuren als er nog te veel coronapatiënten in ziekenhuizen zouden worden opgenomen. Maar het ziet er positief uit, meldden ingewijden zondag, omdat de ingezette daling verder doorzet. Maandag rond het middaguur zal het kabinet formeel een klap geven op de verruiming.

Vanaf 19 mei mogen terrassen langer open zijn, zodat mensen er kunnen ontbijten of dineren. Ook is er meer recreatie buiten mogelijk, zoals attractieparken en dierentuinen, maar ook buitenlocaties voor kunst en cultuur. Teams mogen ook weer buiten sporten en de sportscholen en zwembaden gaan weer open. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag. De bibliotheken kunnen op 20 mei hun deuren weer openen.

De tweede fase van het openingsplan zou doorgaan als er maandag een gemiddelde afname is in de instroom van ziekenhuizen van ongeveer 20 procent in vergelijking met de piek eind april, zegde premier Mark Rutte toe. Wel blijven de basiscoronamaatregelen overeind, zoals mondkapjes binnen, 1,5 meter afstand en een beperkt aantal mensen bij elkaar.

Over de volgende fase in de versoepelingen zal het kabinet begin juni besluiten.

6.30 - Opnieuw meer dan 4000 coronadoden in India

In India zijn het afgelopen etmaal nog eens 4106 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid maandag. Een dag eerder werden in 24 uur tijd 4077 overlijdens gemeld.

Het aantal besmettingen ligt iets lager dan op zondag. Het afgelopen etmaal werden 281.386 inwoners van India positief getest op Covid-19, tegenover 311.170 op zondag.

In totaal zijn in India bijna 25 miljoen mensen positief getest op het virus. 274.390 coronapatiënten kwamen te overlijden. Experts vermoeden echter dat het werkelijke aantal veel hoger ligt.

Ziekenhuizen in het land staan zwaar onder druk sinds de uitbraak van de tweede coronagolf. Ook crematoria en begraafplaatsen zijn overbelast.