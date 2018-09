Luchtvaart op ramkoers met kabinet en Schiphol

Vakbondsleiders als Steven Verhagen (VNV) en Swen Laarveld (Unie) delen de toenemende zorg. „Als er nu niet snel met man en macht wordt ingegrepen, kalft Schiphol onherroepelijk af naar een B-luchthaven”, stellen zij vast. De steeds heftiger wordende crisis bereikt volgens goed ingevoerde bronnen vanmiddag op een topbijeenkomst van de Dutch Aviation Group (DAG) in Noordwijk een hoogtepunt.

Ook de Europese Commissie krijgt er vanwege een te lakse houding van langs. „Brussel verkwanselt de luchtvaart. Er worden geen maatregelen genomen om oneerlijke concurrentie uit de Arabische Golf, Turkije en Noorwegen tegen te gaan, terwijl de Europese vliegmaatschappijen worden opgescheept met hogere lasten en meer restricties”, luidt de aanzwellende kritiek.

Naar verwachting zal KLM-topman Camiel Eurlings als gastspreker op de DAG-top vandaag het ontbreken van een gelijk speelveld in Europa aan de kaak stellen. StagnatieVolgens bonden van Nederlands cockpit-, cabine- en grondpersoneel is het zeer verontrustend dat het vliegverkeer op Schiphol al jaren stagneert, al groeit het aantal passagiers door grotere vliegtuigen een paar procent per jaar.

„Luchthavens als Istanbul en Dubai vliegen Amsterdam lachend voorbij door het eindeloze gepolder hier. Het Alders-akkoord uit 2008 over de grenzen van Schiphol is ingehaald door de harde realiteit. Als we zo doorgaan, geven we onze Mainport met alle werkgelegenheid en economische waarde uit handen”, meent voorzitter Verhagen van pilotenvereniging VNV.

„Het is hoog tijd dat ook de Schiphol-directie eens visie toont”, aldus Verhagen.Schiphol liet gisteren weten eerst de DAG-bijeenkomst van luchtvaartdirecties af te wachten alvorens te reageren.