’Ambtenaar gebaat bij mislukking’

Dat stelt ict-ondernemer Rene Veldwijk, die vandaag in de Tweede Kamer wordt gehoord door de tijdelijke commissie ICT. Veldwijk doet al jarenlang projecten voor de overheid, maar schetst desondanks een geldverkwistend beeld van zijn opdrachtgever. „Ambtenaren hebben baat bij falen”, stelt hij. „Er zitten geen straffen in het systeem als er weer eens veel te veel geld wordt uitgegeven. Het tegendeel is waar, de prikkel voor ambtenaren is andersom. Ambtenaren worden beloond voor slecht gedrag. Ze kunnen ongestoord gigantische projecten opzetten, zodat zij meer werk en geld naar hun afdeling zien gaan.”

De commissie ICT houdt vandaag haar tweede hoorzittingsdag. Bij de eerste schetste hoogleraar beleidsinformatica Hans Mulder al het probleem dat moet worden opgelost: per jaar geeft de overheid 4 à 5 miljard euro uit aan falende ict-projecten. Hoe dat binnen de perken moet worden gehouden, zien de Kamerleden in de commissie als belangrijkste opdracht.

Veldwijk denkt dat de oplossing niet makkelijk is, omdat er in het hele systeem fouten zitten. Zo ziet hij dat er enorm veel externen worden ingehuurd. Zo veel, dat zij vaak de dienst uitmaken en niet de ambtenaren zelf. „Die denken niet aan het publiek belang, die denken aan winst.”