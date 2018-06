Tevredenheid over opkomst referendum Oekraïne

Onafhankelijke bevestiging van de cijfers is niet mogelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne noemde de stembusgang echter een „misdadige farce”, met „in bloed gedrenkte stembiljetten”. Volgens een functionaris gaat twee derde van het gebied niet stemmen.

De regering van Oekraïne liet weten dat de uitslag niets verandert aan de samenstelling van het land. De uitslag wordt in de loop van de nacht verwacht.

Het referendum lijkt op het laatste moment in elkaar te zijn geflanst. Stembiljetten werden zonder de benodigde veiligheidsmaatregelen afgedrukt, het aantal stembureaus was in veel regio's beperkt en de registratie van kiezers was niet eenduidig geregeld.

Veel kiezers lieten zich daardoor niet uit het veld slaan. „We zijn allemaal voor een onafhankelijk Donetsk”, zei een 33-jarige kiezer. „Dat betekent dat we die fascistische, pro-Amerikaanse regering in Kiev achterlaten, die ons niets goeds heeft gebracht.”

De meningen verschillen overigens over waarover precies wordt gestemd. Sommigen menen te gaan stemmen over meer zelfstandigheid, anderen over onafhankelijkheid.