Politie India gebruikt waterkanon bij protest watercrisis

De demonstratie was maandag door de Bharatiya Janata-partij (BJP) georganiseerd vanwege watertekort in de hoofdstad New Delhi, maar ook daarbuiten. Volgens BJP-leider Adesh Gupta werden de waterkanonnen ook op partijkopstukken ingezet tijdens het protest bij het verblijf van de nationale minister van volksgezondheid Satyendar Jain.

„Ondanks alle beloftes van de overheid om ieder huishouden water van de kraan te geven, heeft vrijwel elk gebied in Delhi te maken met waterschaarste. En in gebieden waar wel water is, wordt constant geklaagd over de kwaliteit.”

Watermaffia

De politie gebruikte ook wapenstokken en vanwege de waterkanonnen zijn telefoons van de protesterende arbeiders beschadigd, klaagt een woordvoerder. Het echte probleem, zegt hij, is dat de ’watermaffia’ oogluikend mag groeien. Zo worden mensen afhankelijk van tankwagens die door de straten rijden voor hun dagelijkse behoefte drinkwater.

Een tankwagen komt water brengen in Delhi. Ⓒ Sanchit Khanna/Hindustan Times/Shutterstock

’De watermaffia’ is al jaren een fenomeen in India. „Ze pompen uit bronnen in het holst van de nacht. Criminelen hebben de vloeibare economie in een van ’s werelds dichstbevolkste gebieden in handen”, schreef Foreign Policy er in 2015 over. De BBC beschreef dat jaar hoe rijen van mannen en vrouwen zich vastklampen aan een rondrijdende wagen, die na een kwartier vertrekt en sommigen met lege handen achterlaat.

Crisis

Volgens de demonstranten is het alleen maar erger geworden sinds de internationale gemeenschap destijds aandacht kreeg voor de watercrisis. Beloftes over watersubsidie ten spijt, betalen mensen steeds meer voor water – en voor medicijnen om alle gevolgen van vervuild drinkwater te ondervangen.

Een bestuurder van het district Delhi, waar de hoofdstad onder valt, geeft de schuld aan de aangrenzende staat Haryana. „Haryana geeft 120 miljoen vaten per dag minder dan normaal. Daardoor worden wij geraakt. De aanvoer van water vanuit de Yamuna-rivier naar drie drinkwaterverwerkers is opgedroogd.”