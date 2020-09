’No go zone’ om bultrug in krokodillenrivier: en nu?

De enorme walvisachtige nam tijdens de jaarlijkse trek naar Antacticia een verkeerde afslag en belandde per ongeluk in de troebele, van krokodillen vergeven, East Alligator River. Wetenschappers staan voor een raadsel, nooit eerder zijn er in de zilte rivier zulke zeedieren gespot. Niemand begrijpt hoe het kon gebeuren dat de dieren zo ver een ondiepe rivier inggingen. In de rivier zijn zeker drie bultruggen gespot, twee zwommen uit eigen beweging terug naar zee. Wat te doen met de derde kolos?

De autoriteiten hebben een deel van de rivier afgezet om aanvaringen met de bultrug te voorkomen. „Het water in de rivier is extreem troebel. Eigenlijk zie je helemaal niets. Als je op een boot zit, zie je de bultrug alleen als die naar de oppervlakte komt”, aldus zeebioloog Jason Fowler in Australische media.

Tot 12 meter lang

Het zou gaan om twee volwassen dieren en een jonger dier. De beesten zouden tussen de 10 en 12 meter lang zijn. Die omvang maakt het volgens experts onwaarschijnlijk dat krokodillen het dier zullen aanvallen. Mocht de bultrug echter stranden en verzwakt raken, dan is het niet ondenkbaar dat krokodillen zullen toeslaan. De bultrug heeft een lange reis achter de rug en heeft vermoedelijk dagenlang tegen de stroming in moeten zwemmen.

De populatie van Australische bultruggen zou de afgelopen jaren geëxplodeerd zijn, waardoor de kans op verdwaalde dieren flink is toegenomen. „Ze komen daardoor ook op onverwachte plekken terecht, dat zien we wel vaker. Maar zo ver in een troebele rivier zwemmen is bizar en nooit eerder vertoond.”

Om het beest terug naar zee te krijgen, worden verschillende opties overwogen. Zo kan de bultrug middels een aaneengesloten rij boten teruggedreven worden. Door op de zijkanten van de boot te slaan, zou het dier zich laten afschrikken. Ook wordt er gedacht aan het onder water verspreiden van walvisgeluiden, om het dier richting open zee te lokken. Ooit lukte het zeebiologen in San Francisico om zo een bultrug uit een nauwe baai te krijgen. De ’lawaaitactiek’ werd ooit succesvol toegepast bij Tasmanië.

Voorlopig blijft het gissen naar het lot van het verdwaalde dier. „Ik vraag me ook af wat er tijdens de nachten gaat gebeuren. De bultrug zal dan willen rusten, maar kan dat als hij omgeven wordt door zoveel grote krokodillen”, vraagt Fowler zich af.

Voorlopig wachten de autoriteiten af wat het dier gaat doen. Gehoopt wordt dat het zelf terugzwemt naar zee.