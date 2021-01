Heropening scholen gepaard met grootschalig testen

Hiervoor worden vanaf 18 januari eerst op 15 middelbare scholen in de regio’s Utrecht, Rotterdam en Gelderland proeven gedaan met ’risicogericht testen’. Zodra er in een klas een besmetting is vastgesteld, gaat een ’professionele partij’ over een langere periode meermaals sneltesten afnemen. Bij een herhaald negatieve testuitslag (geen corona) kunnen de leerlingen weer de klas is. Tot die tijd, of bij een positieve uitslag (wel corona) volgen de leerlingen digitaal thuisonderwijs.

Mocht blijken dat de nieuwe virusvarianten uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika sneller rondgaan onder kleine kinderen, dan zal ook op basisscholen meer worden getest.

De opschaling van testen op scholen is onderdeel van een plan van minister De Jonge (Volksgezondheid) om in maart het aantal testen dusdanig te hebben opgehoogd dat iedere Nederlander zich gemiddeld eens in de maand kan testen, ook als hij geen klachten heeft. Doel is om zolang de bevolking nog niet voldoende immuun is voor het coronavirus delen van de samenleving weer te openen. Daartoe worden er proeven uitgevoerd, momenteel Rotterdam-Afrikaanderwijk en -Charlois, later ook in Dronten en Bunschoten. De laatste gemeente omdat het betrekkelijk veel inwoners hebben die in de ’ambulante handel’ werken.

Experimenteren festivals gaat niet door

Op dat vlak is ook een tegenvaller. De experimenten die vanaf 22 januari zouden worden gedaan om bepaalde activiteiten (dineren in een restaurant, kleinschalige festivals) weer mogelijk te maken worden voorlopig uitgesteld. Aanleiding daarvoor is de ’huidige onzekerheid rondom de mutaties, de nog grote aantallen besmettingen op dit moment en situatie van lockdown’. Idee was om met het tonen van een recente negatieve testuitslag toegang te krijgen tot dergelijke evenementen. Het Outbreak Management Team heeft aangegeven dat dit verantwoord is, maar De Jonge vindt het nog te vroeg voor de experimenten.

Testcapaciteit

Na een traag begin tijdens de eerste golf is de testcapaciteit flink uitgebreid, van 200 testen per dag in maart vorig jaar naar ruim 100.000 testen nu. In maart moet de capaciteit op 175.000 testen per dag liggen. Intussen loopt de bereidheid tot testen daarbij achter. Nog niet de helft van de beschikbare testcapaciteit wordt gebruikt.