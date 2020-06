Drie mensen overleden na drinken handgel

Een methanolvergiftiging is de oorzaak. Voor de coronapandemie was de gel verboden in de meeste gevangenissen in Amerika. Het middel wordt gebruikt om dronken te raken, omdat er een sterke concentratie alcohol in zit. Maar nu het coronavirus heeft toegeslagen, gebruiken de gevangenissen het middel weer om de strijd aan te gaan.

Overigens is het niet duidelijk onder welke omstandigheden het drietal is overleden. „Er is een tegengif maar hoe eerder iemand behandeld wordt voor de vergiftiging hoe groter de kans op herstel”, aldus Kathy Kunkel van het ministerie van Volksgezondheid van de staat New Mexico.

Mensen die het middel innemen kunnen ook onder meer beroertes krijgen, in coma raken of permanente schade oplopen aan de zenuwen.