Sarajevo heropent markant stadhuis

Het statige gebouw dat oorspronkelijk eind 19e eeuw verrees in een aparte oriëntaalse stijl, werd tijdens de afscheidingsoorlog in 1992 door Servische beschietingen verwoest. Bij de brand gingen ook twee miljoen boeken verloren, inclusief zeldzame werken die een licht werpen op de multiculturele geschiedenis van de stad.

Het gebouw heet Vijecnica (Stadhuis). Op 28 juni is het precies 100 jaar geleden dat de troonsopvolger van het Oostenrijks-Hongaarse rijk, aartshertog Franz Ferdinand, met zijn vrouw Sophie het pand verliet en in een open Gräf & Stift luxe-auto stapten. Ze werden niet veel later in die auto door een nationalistische extremist doodgeschoten. Dat was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).