Succesvolle crowdfundingcampagne voor BrightNL

De deelnemers aan de crowdfundingcampagne zijn door hun bijdrage aandeelhouder geworden van BrightNL. De 224 investeerders bezitten samen 5,8 procent van BrightNL. De crowdfundingcampagne liep via het aandelen-crowdfundingplatform Symbid.

Pensioen

BrightNL biedt ZZP'ers, interimmers, ondernemers en mensen in loondienst zonder pensioenregeling, de mogelijkheid om via een zelf te bepalen inleg pensioen op te bouwen. BrightNL richt zich op zelfstandigen met een inkomen van 30.000 euro of meer.

Inleg

Omdat de meeste zelfstandigen geen vast maandelijks inkomen hebben, kan de inleg per maand verschillen zonder dat extra kosten oplevert. Ze moeten wel een vast bedrag van 210 euro per jaar betalen voor de dienstverlening. Daarnaast worden de beleggingskosten doorberekend tegen kostprijs. De inleg wordt belegd in een LifeCycle Fonds dat beheerd wordt door vermogensbeheerder Orchestra. Tien jaar voor de door de deelnemer gekozen pensioendatum, wordt het geld geleidelijk overgezet naar een defensief beleggingsfonds.

Vergunning

Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag bij de AFM. Daarna kunnen de eerste deelnemers zich inschrijven. Zij worden op dat moment ook aandeelhouder van BrightNL.