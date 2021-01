Jarenlang cel voor vuurwerkbom ’op verkeerd adres’ Urk

Op zondag 3 november 2019 werd bij een huis aan de Golfoploop in Urk midden in de nacht een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De schade aan de woning was enorm. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren. De explosie had grote impact op het gezin. S. ontkende op de zitting in december dat hij achter de aanslag met de vuurwerkbom zat. Hij vertelde de rechters dat zijn kennis Bert van H. (24) hem had verteld dat die alleen een telefoon op het adres wilde afgeven. Maar dat gelooft de rechtbank niet. De rechtbank in Lelystad ziet S. als initiatiefnemer van de aanslag.

S. werd veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling van de bewoners, gezien de schade aan het huis en rondvliegende slaapkamerdeuren. „Dat niemand door de ontploffing gewond is geraakt, is gelet op de enorme ravage puur geluk geweest”, oordeelt de rechtbank.

Elders onderdak

Het gezin heeft maandenlang elders moeten wonen. De gezinsleden moesten professionele geestelijke ondersteuning inschakelen om de klap te kunnen verwerken. De kinderen hebben slaapproblemen en lopen achter op school.

Van H. uit Espel (Noordoostpolder) werd in oktober al veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. De zaak staat ook bekend als een vergisaanslag. De vuurwerkbom was eigenlijk bedoeld voor een bewoonster verderop in de straat, omdat ze op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk.

Sociale media

De rechtbank: „Als enkel het plaatsen van een onwelgevallig bericht op een sociaal medium mensen tot dit soort extreme acties kan brengen, is het einde zoek en kan het idee ontstaan dat elke melding van overlast risico’s voor de eigen veiligheid met zich meebrengt.”