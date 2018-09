4G geeft ADSL vaart

KPN heeft de uitrol van het 4G-netwerk afgerond. Heel Nederland kan nu gebruik maken van het snelle mobiele internet. Het telecombedrijf wil nu kijken of 4G in buitengebieden via een bestaande, vaste breedbandverbinding internet sneller kan maken. Het gaat om een proef die KPN eind 2013 heeft aangekondigd.

Volgens het consumentenprogramma Kassa! hebben circa een half miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven in buitengebieden geen toegang tot breedbandinternet. Dat komt omdat zij te ver van de wijkcentrale afzitten, of er geen vaste verbinding is aangelegd. Een 4G-antenne kan snel internet in deze afgelegen gebieden alsnog realiseren.