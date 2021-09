Vrouw (67) wil haar hond redden en komt onder Arriva-trein terecht

Video

‘Bryan Roy vindt dat Mark Rutte geëxecuteerd moet worden’

Oud-profvoetballer Bryan Roy is door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens bedreiging van demissionair premier Mark Rutte. De oud-Ajacied was zelf niet aanwezig in de rechtbank, zag rechtbankverslaggever Saskia Belleman.