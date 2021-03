Spaanse politie pakt twee mannen op voor moord in Bergen aan Zee

De Spaanse politie begon een onderzoek naar een van de twee mannen, nadat ze vanuit Nederland informatie had gekregen dat een van de verdachten van de moord zich mogelijk in Spanje schuilhield. Bij de moord zou het gaan om een afrekening in verband met drugshandel.

De verdachte werd geïdentificeerd op de snelweg AP-7 in de provincie Málaga, in een gehuurde auto met een Duits kentekenplaat. Na zijn aanhouding kon de politie ook een andere verdachte in de zaak oppakken.