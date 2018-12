Hennis houdt veiligheid militairen mali 'in de gaten'

Hennis reageerde op ongerustheid bij de militaire vakbonden. Die maken zich volgens De Telegraaf zorgen nadat donderdag raketten insloegen in het kamp waar de 300 Nederlandse militairen gelegerd zijn. Ze vragen zich af of het verantwoord is dat de Nederlanders nog langer in tenten worden gehuisvest. Die zullen vervangen worden door containers, maar die laten voorlopig nog op zich wachten.

Prikkeldraad en gracht

De minister laat weten dat er gewerkt wordt aan het vervangen van de tenten door containers. Een woordvoerster voegt daaraan toe: „Op dit moment is het kamp bijvoorbeeld omringd door prikkeldraad en een gracht. En er zijn zogenaamde 'safe havens', betonnen schuilplaatsen. Er is weliswaar sprake van beschietingen van het kamp, maar de frequentie was laag. Het is niet vergelijkbaar met raketbeschietingen zoals bijvoorbeeld in Afghanistan. Indien noodzakelijk worden aanvullende maatregelen getroffen.”

Gisteren sloegen er opnieuw vier raketten in op slechts een kilometer afstand van kamp Castor. De Nederlandse militairen slapen, in tegenstelling tot de in containers verblijvende Fransen even verderop, in tenten.