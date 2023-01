Arm en been van kind (1,5 jaar) dat aangevallen werd door hond toch gered

Het was de buurman die woensdagmiddag plots opgeschrikt werd door luid geklop op het raam van zijn woning. „Mijn buurman kwam in paniek aangelopen en riep dat ik meteen de hulpdiensten moest verwittigen. Op hun aangeven hield ik meerdere lakens tegen de verwondingen bij het kind, om het bloeden te stelpen. De hond was inmiddels opgesloten in de woonkamer”, aldus de buurman, die nog erg aangeslagen was.

Om welke reden de vierjarige Stafford het kindje aanviel, is nog niet duidelijk. Op het moment van de feiten was de vader alleen met zijn zoon thuis. De moeder van het kind was onlangs van haar man gescheiden en woont er niet langer.

Arm en been gered

Vrijwel meteen bleken de verwondingen ernstig. Na verzorging in het AZ Delta in Roeselare werd het kind overgebracht naar het UZ in Gent. Volgens het parket moesten een arm en een been worden geamputeerd, maar die berichtgeving bleek niet te kloppen. In het UZ Gent konden ze de arm en het been van het jongetje uiteindelijk redden, meldt de politie.

Ook de vader werd aangevallen door de hond en dreigde een tijdlang zijn duim te verliezen, maar die zou nu ook gered kunnen worden. „Wel hangt hem nog iets boven het hoofd”, klinkt het bij de politie. „Bij de rondgang in de woning net na de feiten vond de politie grote hoeveelheden drugs. De man ligt volgens onze informatie nog in het ziekenhuis.”

Burgemeester Bart Dochy (CD&V) noemt het voorval „ongelooflijk triestig” en zegt dat een Stafford vaak voor agressief wordt aangezien, maar dat deze hond goed verzorgd werd. „De dierenarts heeft de hond na overleg met de ouders laten inslapen.”