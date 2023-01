Kind (1,5) aangevallen door hond: arm en been geamputeerd

Het was de buurman die gistermiddag plots opgeschrikt werd door luid geklop op het raam van zijn woning. „Mijn buurman kwam in paniek aangelopen en riep dat ik meteen de hulpdiensten moest verwittigen. Op hun aangeven hield ik verschillende lakens tegen de verwondingen bij het kind, om het bloeden te stelpen. De hond was inmiddels opgesloten in de living”, aldus de buurman, die nog erg aangeslagen was door de gebeurtenissen.

Om welke reden de vierjarige Stafford het kindje aanviel, is nog niet duidelijk. Op het moment van het drama was de vader alleen met zijn zoon thuis. De moeder van het kind was onlangs van haar man gescheiden en woont er niet langer.

Vrijwel meteen bleken de verwondingen ernstig. Na verzorging in het medisch centrum in Roeselare werd het kind overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Daar kon men niets anders doen dan een arm en een been amputeren. Ook de vader verloor een duim door de aanval.

Burgemeester Bart Dochy betreurt het voorval en zegt dat een Stafford vaak voor agressief wordt aanzien, maar deze hond goed verzorgd werd. „De dierenarts heeft de hond na overleg met de ouders laten inslapen.”