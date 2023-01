Premium Het beste van De Telegraaf

Tóch langverwachte rondjes voor schaatsers Kriebels in buik op ijs Weissensee: ’Dit moet je echt ervaren’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

De 61-jarige Jacques de Vries heeft de Alternatieve Elfstedentocht al twaalf keer gereden. Ⓒ timsimaging

Weissensee - Het geduld van de marathonschaatsers werd op de proef gesteld, maar in Oostenrijk laven ze zich deze dagen eindelijk aan het natuurijs op de Weissensee. De aantrekkingskracht van de magische ijsvloer tussen de bergen is ongekend groot. „Het ultieme vrijheidsgevoel dat door je lichaam raast als je hier op het ijs staat, is amper uit te leggen. Dit moet je echt ervaren”, vertelt Jacques de Vries.