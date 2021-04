Ziekenhuizen vallen burgemeesters bij: ’Terrassen heropenen is beter’

’Geen oog voor wanhopige ondernemers’

Waar deze overheid mee bezig is, is werkelijk onbegrijpelijk, vindt Tjeu Claase. Iedere deskundige is het er over eens dat besmettingen in de buitenlucht nauwelijks voorkomen. Waarom dan niet o.a. de terrassen openen, desnoods onder bepaalde voorwaarden?