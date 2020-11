Politie geeft foto van poederbrief vrij

Op een afbeelding bij de waarschuwing is een witte, rechthoekige envelop te zien. De stempel op de postzegel is te onscherp om te lezen. Het adres erop is onherkenbaar gemaakt door de politie, maar de ’afzender’ is wel leesbaar. Daar staat: N. N. Postbus 93604, 2509 AV Den Haag. Dat is het adres van een van de kantoren van financiële dienstverlener Nationale Nederlanden.

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat zij vrijdagochtend ook hebben vernomen dat het kantoor in Den Haag als afzender op de enveloppen staat. ,,De politie heeft ook duidelijk gemaakt dat er geen aanwijzing is voor een verband met Nationale Nederlanden. Maar het is zeker niet prettig om zo genoemd te worden’’, laat hij desgevraagd weten.

Op reguliere enveloppen van NN staat altijd het welbekende logo, terwijl in dit geval het adres is toegevoegd. Omdat post retour kan komen is de postkamer van NN extra gewaarschuwd op te letten op dergelijke brieven. NN heeft zelf geen poederbrief gehad en heeft voor zover bekend ook geen andere of eerdere post gehad die te koppelen is aan de stroom aan verdachte enveloppen.

Volgens de politie zijn inmiddels negentien poederbrieven aangetroffen bij verschillende bedrijven, zoals hotels, uitgevers, ziekenhuizen en advocatenkantoren. De brieven werden met name in Amsterdam bezorgd, maar ook in Rotterdam, Zeist, Utrecht, Amersfoort, Best en Roermond. In enkele gevallen hadden mensen die de brieven openden branderige ogen en last van hun ademhaling. De politie wilde vooralsnog niet kwijt wat er precies in de enveloppen zat, maar in Rotterdam zou het in één geval om een soort pesticide zijn gegaan.

In de enveloppen zit ook een wit kaartje, aldus de politie. De brieven zijn opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor meer onderzoek.

De Amsterdamse politie kan niet zeggen of er een mogelijke link is met de bombrieven die begin dit jaar werden verstuurd en voor grote onrust zorgden nadat twee poststukken explodeerden. Vooralsnog wijst niet op een dergelijk verband. De ’briefbomber’ eiste wisselende bedragen in bitcoins van de bedrijven aan wie de brieven geadresseerd waren. In totaal ging het om meer dan een miljoen euro, meldde de politie destijds aan De Telegraaf.

De recherche waarschuwde toen voor ’copy cats’ en de kans op terugkeer van brieven na een periode van stilte. Achter de golf van bombrieven zaten meerdere mensen. Er was een hoofddader die op slimme wijze bombrieven maakte, maar ook ’copy cats’ waren actief: mensen die hetzelfde deden, maar op een minder professionele manier. Ze liftten duidelijk mee op de angst die de echte dader creëerde. De brieven waren met gemak te onderscheiden van de echte bombrieven. Afpersers werken regelmatig met een opbouwende dreiging. Eerst wordt er gedreigd, dan volgen brieven met een gevaarlijke inhoud, waarna er daadwerkelijk iets ontploft.

Heeft u tips? Mail naar [email protected] of [email protected]