Justitie maakt nieuwe beelden bij vindplaats Nicky Verstappen op Brunsummerheide

Het monument ter nagedachtenis van Nicky Verstappen. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om het verhaal van Jos B. te weerleggen dat hij in 1998 per toeval op het dode lichaam stuitte van Nicky Verstappen. Volgens een ooggetuige waren donderdag twee rechercheurs actief op de Brunssummerheide. Met een meetlint bepaalden ze de afstand tussen de plek waar de verdachte zei destijds een plaspauze te hebben gemaakt en het sparrenbosje waar Nicky dood werd aangetroffen, zo meldt L1.