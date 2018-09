Russische vloot op Noordzee gespot

Het gaat om een Russische vloot bestaande uit zes schepen met onder meer een vliegdekschip. Twee dagen geleden werd de vloot al gesignaleerd in de Golf van Biskaje.Vanuit daar zijn de schepen vervolgens via het Kanaal de Noordzee in gevaren. Hier zijn zij door de Britten en de Fransen begeleid. Momenteel varen de Russen in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ), meldt Defensie. Die ligt buiten de Nederlandse territoriale wateren.

Moermansk

Hoewel het vlootverband van de Russische marine waarschijnlijk onderweg is naar Moermansk, worden de schepen nauwlettend gevolgd. Zo observeert een vliegtuig van de kustwacht op verzoek van de marine de scheepsbewegingen.

Naar verwachting vaart het eskader vannacht het Nederlandse watergebied uit. Hoewel het de schepen vrij staat hier te varen, is het ongebruikelijk dat Russische eenheden deze route gebruiken.

Het is voor het eerst in 20 jaar dat de Russische marine in de Noordzee aanwezig is.