Groothandels verdacht van belastingontduiking

De FIOD heeft verschillende woningen en bedrijfspanden in Hengelo en Enschede doorzocht naar sporen van de fraude. De twee groothandels zouden in de periode van 2008 tot nu voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan valse facturen hebben uitgeschreven. Hun echte klanten konden daardoor zwart in- en verkopen. Het klantenbestand van de groothandels bestaat voornamelijk uit pizzeria's en shoarmazaken.

De invallen in Hengelo en Enschede vonden op hetzelfde moment plaats als een doorzoeking in Duitsland bij een zusterbedrijf van een van de groothandels. Het Duitse bedrijf wordt van soortgelijke praktijken verdacht als de twee Nederlandse ondernemingen.

De doorzoekingen komen voort uit een groter onderzoek van de Belastingdienst. Ruim 100 groothandels werden doorgelicht om te kijken of de facturen op de juiste manier werden uitgeschreven. Dat bleek niet bij ieder bedrijf het geval. In totaal leverden die onderzoeken de fiscus 325.000 euro aan boetes en winstcorrecties op.