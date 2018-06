Hoe fit ben jij eigenlijk echt?

Met deze twee simpele testjes kun je snel en gemakkelijk achter je gezondheidstoestand komen zonder dat je er veel geld voor moet betalen.

Fit

Wandel 20 minuten stevig door en blijf tegelijkertijd praten. Als je constant kunt blijven praten, heb je een goede basisconditie. Hiermee test je of je hart en longen sterk genoeg zijn om het bloed efficiënt rond te kunnen pompen.

Wanneer dit niet lukt betekent het dat je hartfunctie is verminderd en daardoor loopt je gezondheid risico. Je kunt je fitheid het beste geleidelijk weer opbouwen.

Dit doe je door bijvoorbeeld eerst een minuut snel te wandelen, en vervolgens enkele minuten langzamer. Je bouwt het aantal snelle minuten trapsgewijs op.

Kracht

Ga vlak voor een stoel staan, met je rug ernaartoe. Doe net alsof je gaat zitten, maar raak de stoel net niet aan. Je kunt deze oefening ook zonder stoel beoefenen. Herhaal deze oefening meerdere keren. Als het 90 seconde vol kan houden, ben je erg sterk.

Als je het 60 seconde volhoudt is ook nog goed, maar 30 seconde is erg zwak. Door deze oefening te doen, meet je de sterkte van de grootste spiergroepen in het lichaam.

En dan vooral die in je dijen en billen. Als deze spieren zwak zijn, belasten ze je knieën en rug. Dit kan leiden tot verwondingen op lange termijn. Sterke spieren is een kwestie van trainen, dus herhaal deze oefening regelmatig.