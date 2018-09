Springend in vorm

Touwtjespringen kan een geweldige manier zijn om aan je lichaam te werken. En nog een bijkomend voordeel: je kan het altijd en overal in huis of in de tuin doen en het kost je niets.

Fysiotherapeuten en boksers weten het al langer. Het springtouw kan heel goed dienen als hulpmiddel bij gewichtsverlies en het versterken van spieren. Bovendien is `rope skipping´ een officiële sport.

Benen en billen

Met springtouwen train je je hele lichaam, inclusief hart- en bloedvaten, maar het is vooral goed voor benen en billen. Goed nieuws dus voor veel vrouwen. Bijkomend voordeel is ook dat schokken op knieën, enkels en heupen minder hard aankomen dan bij hardlopen.

Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat er calorieën mee verbrand worden. Iemand van 60 kg die ongeveer 30 minuten springt, verbruikt 252 kilocalorieën. Dat is meer dan het verbruik bij aerobics, voetbal of zwemmen.

Aan de slag

Het enige dat je nodig hebt om te gaan touwtjespringen zijn schoenen met demping en een springtouw, eventueel met calorieënteller. De lengte is goed wanneer de uiteinden ongeveer tot je oksels komen als je in het midden op het touw staat.

Beginners kunnen het best starten met een kwartiertje per dag en vervolgens langzaam opbouwen. Om af te vallen aaneengesloten en in een rustig tempo springen. Voor gevorderden kan de oefening worden opgevoerd.

Eeen stevige work-out bestaat uit drie sets van honderdvijftig sprongen, maar schrik niet dat is slechts een richtlijn. Elke vrouw kan haar eigen schema bepalen.