’Na Poetin dreigt chaos in Rusland’

Arjan Erkel: ’wat gebeurt er als Poetin weggaat? Dan krijg je daar één grote bende natuurlijk. Kijk naar wat er in Joegoslavië gebeurde na Tito.’ Ⓒ Eran Oppenheimer

Rotterdam - Het leven van Arjan Erkel is onlosmakelijk verbonden met Rusland. Erkel werd in 2002 in de Russische deelrepubliek Dagestan ontvoerd en 607 dagen gegijzeld. Tijdens zijn gevangenschap verdiepte hij zich in de motieven van zijn gijzelnemers. Rond de oorlog in Oekraïne mist Erkel de duiding. „Het is te veel zwart-wit.” Laatst moest hij er nog aan denken. „Zowel Vladimir Poetin als Joe Biden weet wie ik ben.”