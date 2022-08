Drie opgevangen asielzoekers in Wijk bij Duurstede opgepakt

Wijk bij Duurstede vangt sinds zaterdagavond ongeveer honderd vluchtelingen op in een sporthal. Vanwege de overlast heeft Wijk bij Duurstede dinsdag besloten om vier extra agenten en enkele extra handhavers in te zetten. Rond de sporthal zijn continu tien beveiligers aanwezig. De aanwezige asielzoekers zijn gescreend door de veiligheidsregio, de beveiliging en de politie. Het is niet bekend wat dit heeft opgeleverd. Mensen uit veilige landen gaan niet naar Wijk bij Duurstede, aldus de gemeente.

De gemeente Borger-Odoorn in Drenthe neemt ongeveer 125 vluchtelingen uit Ter Apel over. Twee sporthallen worden daarvoor ingericht. De tijdelijke opvang moet helpen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum te verminderen.

Zo’n 75 tot 85 vluchtelingen kunnen naar de Hunsowhal in Tweede Exloërmond, terwijl 40 tot 50 mensen een plek krijgen in de sportzaal in het dorp Exloo. De vluchtelingen komen donderdag aan en vertrekken volgende week vrijdag. Het aanmeldcentrum in Ter Apel ligt in de Groningse gemeente Westerwolde, tegen de grens met Borger-Odoorn en Drenthe. „Wij willen graag onze bijdrage leveren en deze tijdelijke noodopvang op twee locaties aanbieden om de druk op onze buurgemeente Westerwolde te verminderen”, zegt burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn op de gemeentesite.

Noodopvang

De gemeenten Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht verlengen de noodopvang van asielzoekers. Die mogen tot het eind van dit jaar blijven waar ze nu worden opgevangen. In Dordrecht zitten sinds juli ongeveer 160 mensen in een voormalige nachtopvang van het Leger des Heils. Hendrik-Ido-Ambacht vangt ongeveer dertig mensen op in een voormalige gymzaal. Doordat deze mensen in de noodopvang mogen blijven, hoeft er geen nieuwe plek voor ze te worden gezocht, zodat de druk op de landelijke opvang niet nog groter wordt.

Amersfoort maakte eerder op dinsdag bekend veertig minderjarige asielzoekers op te vangen. Zij mogen in eerste instantie drie maanden in een Van der Valk-hotel blijven. Daarna wordt de opvang mogelijk verlengd.