Drie kinderen omgekomen bij bootongeluk Frankrijk

De drie omgekomen kinderen zijn volgens lokale media 7, 9 en 13 jaar oud. Het drama gebeurde maandag in de namiddag. De plezierboot waarin het zestal zat, kapseisde op een paar honderd meter van de kust bij de Franse gemeente Agon-Coutainville. De kinderen kwamen vast te zitten en konden niet meer geholpen worden door toegesnelde hulpdiensten.

De drie volwassenen sloegen uit de boot en kwamen in zee terecht. De kustwacht wist hen uit het water te halen en veilig onder te brengen. Hoe het ongeluk kon gebeuren en wat de identiteit is van de slachtoffers, is nog niet duidelijk.