Wat kan Draghi nog doen?

De Europese rente staat op 0,25% en dat is historisch laag. In theorie kan ECB-president Draghi de rente verlagen naar 0,15% of 0,10% maar dat is twijfelachtig. Het rente-instrument is immers al bijna helemaal opgebruikt en de verwachting is dat Draghi zijn laatste kruit nog niet wil verschieten. Het verlagen van de rente zou wel een effectieve manier zijn om de dreigende deflatie te bestrijden.

Depositorente

De rente die banken krijgen voor het tijdelijk stallen van geld bij de ECB staat al sinds november vorig jaar op 0%. In theorie kan de ECB die rente negatief maken. Zwitserland heeft dat gedaan toen op het hoogtepunt van de eurocrisis te veel kapitaal het land instroomde.

Voordeel van een negatieve depositorente is dat kapitaal wegtrekt en de euro wat kan zakken. Naar verluidt durft de Bundesbank dit experiment niet aan.

Monetaire verruiming

De ECB zou net als de Amerikaanse Fed de geldkraan kunnen openzetten door staatsobligaties op te kopen. Dit zou een rigoureuze stap zijn, want dit gebruikt de ECB alleen om crisislanden te helpen. Het is de vraag hoe nuttig dit is, want de rentes op staatsobligaties zijn al heel laag.

Eind aan sterilisatie

Een milde variant van monetaire verruiming is het stopzetten van de zogeheten sterilisatie. Wekelijks ontrekt de ECB € 175 miljard aan de markt ter compensatie van de reeds aangekochte staatsobligaties in de afgelopen jaren. Als de ECB daarmee zou stoppen, is dat een financiële impuls. Naar verluidt zou de Bundesbank daar inmiddels mee kunnen leven.

Opkopen kredieten

Draghi heeft zelf al eens gesuggereerd dat de ECB herverpakte kredieten van banken zou kunnen opkopen. Dat geeft banken lucht en stimuleert ze wellicht om nieuwe kredieten aan bedrijven te verschaffen. Praktisch probleem: de markt voor herverpakte kredieten is totaal opgedroogd.

Bankensteun

Een derde ronde bankensteun, de zogeheten LTRO, is ook een optie. Alleen krijgen banken dan niet meer ongeclausuleerd goedkoop geld, maar moeten ze dit aan mkb-leningen besteden. Dit is naar Brits voorbeeld.

Daar is echter het funding for lending-programma nog geen onverdeeld succes. Het is zeer de vraag of banken hierop zitten te wachten. Nu al kunnen ze heel goedkoop geld bij de ECB ophalen, zonder die clausule.