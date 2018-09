Tientallen dieren zonder eten in het donker

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft bij een man in Zevenaar 28 konijnen, 19 kippen en negen cavia's weggehaald. De man hield die dieren in heel kleine transportkistjes in het donker zonder eten en drinken. Eerder hadden inspecteurs en de politie de Zevenaarder al betrapt op het verwaarlozen van pony's. Bij één dier was toen de halster in de nek gegroeid, aldus de LID donderdag.