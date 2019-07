De buurt in Nieuwleusen is geschokt. Ⓒ Persbureau Meter/De Telegraaf

NIEUWLEUSEN - De inwoners van het Overijsselse Nieuwleusen worden zondagochtend wakker met het tragische nieuws over de fatale woningbrand in hun dorp. In een woonhuis aan het Zwartewaterland verloor de 22-jarige jongeman uit een gezin van vier personen het leven. De zoon kwam om bij een hevige brand op de zolder.