De één wilde haar dromen najagen. De ander was ongelukkig. En soms past een keurslijf gewoon niet. In VROUW Glossy lees je een reportage over vrouwen die voor zichzelf kozen en die vertellen over de scheiding die alles veranderde. Zo ook Marianne Verrijt (43), die na tien jaar huwelijk naar Kenia vertrok. Ze liet haar twee kinderen (toen 3 en 7) achter bij hun vader.