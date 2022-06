Geheime graftekst houdt gemoederen bezig in Polk County: ’We hopen dat mensen er de humor van inzien’

„Hij was heel direct: als hij je niet mocht, sprak hij niet met je”, legt de dochter van de man uit. „Het was niet onze bedoeling er mensen pijn mee te doen. We hopen dat iedereen er de humor van kan inzien.”

Maar de begrafenisondernemer in Polk County in de Amerikaanse staat Iowa is de grafsteen met tekst liever kwijt dan rijk. Je zou maar eeuwig naast dat gescheld liggen, klinkt het in Camp Township. Owens overleed op 2 september 2021, maar de cryptische graftekst dringt nu pas door.

Lokale media smullen wel van de ophef en laten er vrijelijk woordgrappen op los (’grave mistake’ - een ernstige fout), al blurren ze het ’vloekende’ gedeelte van de tekst weg om Amerikaanse lezers niet tegen het hoofd te stoten. ’Verborgen bericht op grafsteen Polk County reden tot bezorgdheid’, kopt KCCI.

Op het graf staat, in deze volgorde:

Forever in our hearts,

until we meet again,

cherished memories.

known as

our brother,

father, papa, uncle,

friend and cousin.

Steven Paul Owens werd 59 jaar oud.