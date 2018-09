Dit jaar geen Need for Speed-game

Sinds het tweede deel in 1997 is er elk jaar een nieuwe NfS-game verschenen. 2014 zal dan ook het eerste jaar in een lange tijd zijn waarin dat niet het geval is. Ontwikkelaar Ghost Games - verantwoordelijk voor NfS: Rivals vorig jaar - is druk bezig met een nieuw spel in de serie, maar deze zal pas in 2015 in de winkels liggen.

Wellicht dat EA tijdens de komende E3-gamesbeurs deze nieuwe titel zal tonen. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat het zes nieuwe games zal onthullen.