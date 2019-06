Weer verdachte ’vergismoord’ Amsterdam gepakt

De Amsterdammer Iliass K. (31) zit reeds langer vast voor de schietpartij, waarbij Eggermont in de nacht van 12 op 13 juli 2014 in de Conradstraat in Amsterdam het leven liet.

De gevreesde K. wordt gezien als opdrachtgever. Hij is volgens politie en het Openbaar Ministerie nauw gelieerd aan Mocro-maffia kopstuk Ridouan Taghi.

De politie kwam bij de 31-jarige man uit via gekraakte PGP-telefoons in combinatie met tactisch onderzoek. De familie van Eggermont is op de hoogte gebracht van de arrestatie.