Schutter opent vuur in Zweeds winkelcentrum: zeker drie mensen gewond

Rickard Lundqvist, een politiewoordvoerder, bevestigt dat er schietpartij in de stad was. Op verschillende plaatsen in het gebied zijn mensen met schotwonden gevonden. Tot nu toe zijn zeker drie mensen gewond geraakt; twee mannen tussen de 20 en 30 jaar en een vrouw in de 60.

Het incident vond plaats bij een winkelcentrum in het noordelijke deel van de stad, in de wijk Näsby.

Maandagavond kreeg de politie een melding binnen dat in hetzelfde gebied luide knallen waren gehoord. Agenten vonden sporen van geweerschoten, maar geen slachtoffers.

Er is nog niemand gearresteerd.

Later meer...