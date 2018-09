Minder Britten blank

Het aandeel van de niet blanke Britten in de bevolking is nu 14 procent. Maar de blanken krijgen weinig kinderen terwijl de bevolkingsaanwas bij de verschillende niet blanke bevolkingsgroepen vaak in de tientallen procenten loopt.

Tussen 2001 en 2011 bijvoorbeeld groeide de blanke gemeenschap met slechts 1,4 procent. Policy Exchange verwacht dat de niet blanke bevolking over 35 jaar in omvang zal zijn verdubbeld. Nu al is een op de vier schoolkinderen van buitenlandse komaf.