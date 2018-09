PVV woedend over uitspraken Brands

Brands verlaat de PVV niet alleen om de ’Marokkanentoespraak’, maar vooral vanwege een opmerking later op de beruchte verkiezingsavond. Een paar uur na de toespraak met de vraag aan de PVV-achterban of het aantal Marokkanen meer of minder moest worden, ving Brands een gesprek op. Wilders zou toen tegen de Haagse lijsttrekker Léon de Jong hebben gezegd: „Als je nou nog uitgenodigd wordt, denk ik dat je niet eens koffie aangeboden krijgt.” De PVV-leider doelde volgens Brands hiermee op de coalitieonderhandelingen in de hofstad.

'Nooit plaatsgevonden'

De Jong zegt dat het gesprek in een Haags café nooit heeft plaatsgevonden: „Het is gewoon niet waar. Tijdens de campagne heb ik juist aangegeven dat we het stadsbestuur in willen om Den Haag te verlossen van de PvdA. Het vertrek van Bart verrast me enorm. In de afgelopen weken waren we aan het onderhandelen met hem voor een baan als beleidsmedewerker bij onze fractie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij net buiten de boot gevallen.”

Hetze

Wilders reageerde vanochtend via Twitter: „Hetze tegen PVV in volle gang. Zal niet werken. #wewinnentoch”. In totaal hebben elf PVV’ers de partij verlaten. De Jong, die tijdens de beruchte toespraak lachend stond mee te klappen naast Wilders, blijft zijn baas steunen: „Ik sta achter de uitspraken, achter dat moment in het café en achter de toelichting die eerder is gegeven.”