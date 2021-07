Een vijfde meer grijze zeehonden in de Waddenzee

In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei in het aantal van deze dieren gemiddeld 13 procent per jaar. In de totale Waddenzee werden in 9069 zeehonden geteld, bijna 16 procent meer dan vorig jaar.

De groei heeft mogelijk te maken met het warme weer. Ook zwemmen er vaak zeehonden hiernaartoe vanuit Engeland. Veruit de meeste grijze zeehonden zitten in het gebied tussen Vlieland en Terschelling. Grijze zeehonden zijn de grootste roofdieren die in de zuidelijke Noordzee leven.